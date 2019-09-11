2019-09-11T11:15:02+03:00
Спорт

Криштиану Роналду оформил "покер" за сборную

В 6-м туре отбора на Евро-2020 капитан сборной Португалии забил 4 мяча, до мирового рекорда ему не хватает еще 16 голов
Сергей КИРИЛЛОВДарья КРЫЛОВА
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До мирового рекорда Роналду не хватает совсем немного голов.До мирового рекорда Роналду не хватает совсем немного голов.Фото: REUTERS
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Матч в Вильнюсе завершился со счетом 1-5 в пользу португальцев. Четыре мяча на счету у капитана гостей, Криштиану, и еще один гол на последней добавленной к основному времени минуте забил Вильям Карвалью. Единственный гол за хозяев забил Витаутас Андрюшкявичус со стандартного положения в первом тайме.

Да мирового рекорда по числу забитых за национальную сборную мячей Криштиану Роналду не хватает еще 16 голов. Мировой рекорд установил нападающий сборной Ирана Али Даеи, забивший 109 голов.

Несмотря на крупную победу, Португалия по-прежнему занимает в своей отборочной группе второе место, уступая сборной Украины. Обыграть Украину в домашнем матче португальцам не удалось, матч завершился неоткрытым счетом (0-0). Встретиться вновь уже в выездном матче им придется в 14 октября.

Главный тренер сборной Португалии, Фернанду Сантуш, подчеркивает, что его подопечные хотят выйти с первого места. Для этого им нужно обыграть Украину и одержать еще несколько крупных побед.

- Мы были лучше и победили благодаря этому, — цитирует пресс-служба УЕФА Сантуша. — Нам удалось сохранить темп после победы в Сербии, иначе этот триумф не имел бы смысла. Сборная Португалии стала ближе к Евро-2020. У нас есть четыре матча, чтобы выиграть и занять первое место.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Вот как теперь выглядит список бомбардиров по странам:

1 Али Даеи (Иран ) - 109

2 Криштиану Роналду (Португалия) — 93

3 Ференц Пушкаш (Венгрия) — 84

4 Кунисигэ Камомото (Япония) — 80

5 Годфри Читалу (Замбия) — 79…

18 Лионель Месси (Аргентина) — 68…

27 Неймар (Бразилия) — 60...

31 Роберт Левандовский (Польша) — 57...

Лучшие бомбардиры сборной России

1 Александр Кержаков - 30

2 Владимир Бесчастных - 26

3 Артем Дзюба - 21

3 Роман Павлюченко - 21

ИСТОЧНИК KP.RU

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