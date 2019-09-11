Суд поставил вопрос о возвращении дела "Седьмой студии" в прокуратуру
Гособвинение выступает против такого решения
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Мещанский суд Москвы поднял вопрос о возвращении уголовного дела "Седьмой студии" режиссера Кирилла Серебренникова в прокуратуру. Поводом является наличие в обвинительном заключении неустранимых нарушений. Об этом в среду, 11 сентября, сообщила судья Ирина Аккуратова.
Теперь сторонам процесса предстоит определиться с решением.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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