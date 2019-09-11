2019-09-11T10:49:51+03:00
В мире

США приспустят флаги в память о жертвах терактов 11 сентября 2001 года

Трамп провозгласил 11 сентября Днем патриота
Елена ГИЛЬМАНОВА
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США приспустят флаги в память о жертвах терактов 11 сентября 2001 годаСША приспустят флаги в память о жертвах терактов 11 сентября 2001 годаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп провозгласил 11 сентября Днем патриота и призвал приспустить флаги в память о погибших в результате терактов 2001 года.

«Настоящим я, Дональд Трамп, президент США, объявляю 11 сентября 2019 года Днем патриота. Я призываю все департаменты, агентства и ведомства США приспустить флаги на День патриота в память о людях, погибших 11 сентября 2001 года», - говорится в сообщении, размешенном на сайте Белого дома.

Напомним, 11 сентября 2001 года боевики-смертники из террористической организации «Аль-Каида»* захватили четыре пассажирских самолета. Два лайнера были направлены на башни Всемирного торгового центра, два других — на здание Пентагон. В результате терактов погибли 2974 человека, около 6 тысяч пострадали, а 24 пропали без вести.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, 30 июля один из предполагаемых организаторов терактов Халид Шейх Мохаммед сообщил о готовности дать показания против Саудовской Аравии, если власти США пообещают не казнить его.

* Запрещенная в России террористическая группировка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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