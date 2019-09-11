Почти 80% россиян удовлетворены своей работой

СЕГОДНЯ 11:08 2019-09-11T11:39:26+03:00

При этом каждый пятый хотел бы пройти диспансеризацию от организации

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Всероссийский центр изучения общественного мнения узнал у жителей нашей страны, в каких условиях им приходится трудиться и по сколько часов. Оказалось, что большинство россиян (78%) удовлетворены своей работой, и этот показатель не опускался ниже 71% с 2012 года.

Что касается нагруженности, то, согласно данным опроса, в среднем в неделю граждане трудятся по 49 часов. При этом работа 45% респондентов оказалась преимущественно сидячей - чаще всего на таких должностях значатся женщины (48%). Физическим трудом занимаются 44% россиян, в основном мужчины (48%). Работа 8% опрошенных в равной мере и сидячая, и физическая.

Среди предоставляемых условий труда, о которых чаще всего говорили респонденты, значится возможность делать перерывы на перекус (89%), а также хорошие отношения в коллективе (83%). Кроме того, 70% россиян могу делать паузы и отвлекаться от рабочего процесса, а у 56% остается время на разминку.

Не хватает же опрошенным возможности пройти диспансеризацию от организации. Об этом заявили 19% опрошенных. Также каждый седьмой респондент хотел бы делать физическую разминку во время работы, а каждый восьмой - паузу в рабочее время, сообщается на сайте ВЦИОМ.

Сайт kp.ru писал, что ранее рекрутинговый портал HeadHunter также провел исследование и опросил россиян. Оказалось, что 77% наших соотечественников работают не там, где мечтали в детстве. Полностью исполнили задуманное лишь 5% респондентов.

ИСТОЧНИК KP.RU