2019-09-11T11:39:26+03:00
Общество

Почти 80% россиян удовлетворены своей работой

При этом каждый пятый хотел бы пройти диспансеризацию от организации
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Физическим трудом занимаются 44% россиян, преимущественно мужчиныФизическим трудом занимаются 44% россиян, преимущественно мужчиныФото: Анастасия Осипова
Изменить размер текста:

Всероссийский центр изучения общественного мнения узнал у жителей нашей страны, в каких условиях им приходится трудиться и по сколько часов. Оказалось, что большинство россиян (78%) удовлетворены своей работой, и этот показатель не опускался ниже 71% с 2012 года.

Что касается нагруженности, то, согласно данным опроса, в среднем в неделю граждане трудятся по 49 часов. При этом работа 45% респондентов оказалась преимущественно сидячей - чаще всего на таких должностях значатся женщины (48%). Физическим трудом занимаются 44% россиян, в основном мужчины (48%). Работа 8% опрошенных в равной мере и сидячая, и физическая.

Среди предоставляемых условий труда, о которых чаще всего говорили респонденты, значится возможность делать перерывы на перекус (89%), а также хорошие отношения в коллективе (83%). Кроме того, 70% россиян могу делать паузы и отвлекаться от рабочего процесса, а у 56% остается время на разминку.

Не хватает же опрошенным возможности пройти диспансеризацию от организации. Об этом заявили 19% опрошенных. Также каждый седьмой респондент хотел бы делать физическую разминку во время работы, а каждый восьмой - паузу в рабочее время, сообщается на сайте ВЦИОМ.

Сайт kp.ru писал, что ранее рекрутинговый портал HeadHunter также провел исследование и опросил россиян. Оказалось, что 77% наших соотечественников работают не там, где мечтали в детстве. Полностью исполнили задуманное лишь 5% респондентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Японии из-за тайфуна без света остаются около полмиллиона домов
В Киргизии оценят правомерность действий силовиков при задержании Атамбаева
Новак завил о готовности России к переговорам с Украиной и ЕС по транзиту газа
Рада поддержала президентский законопроект о незаконном обогащении
МИД России прокомментировал отставку Болтона
Робот «Федор» больше не вернется в космос
Китайский автопром обошел по популярности японский и европейский
Криштиану Роналду оформил "покер" за сборную
Меркель сообщила о работе над проведением встречи в «нормандском формате»
В США из-за возгорания поезда с опасными химикатами эвакуировали три школы
США приспустят флаги в память о жертвах терактов 11 сентября 2001 года
Суд поставил вопрос о возвращении дела "Седьмой студии" в прокуратуру
В отношении Порошенко и Климкина возбуждено уголовное дело
Александру Розенбауму удалили злокачественную опухоль
Снижение доходов сплотило семьи: россияне стали реже разводиться
В Подмосковье налетчики отобрали у инкассаторов около 15 млн рублей