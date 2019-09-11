2019-09-11T12:05:17+03:00
Политика

МИД России прокомментировал отставку Болтона

В Москве не питают иллюзий насчет улучшения отношений с Вашингтоном после увольнения помощника президента США
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Джон БолтонДжон БолтонФото: REUTERS
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В России не питают иллюзий относительно того, что отставка помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона приведет к улучшению отношений между странами. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

По его словам, в исполнительной власти Соединенных Штатов остается еще много вакантных мест, и в Москве к этому привыкли, но, к сожалению, "кадровая чехарда" не ведет к стабилизации ситуации.

"Поэтому иллюзий у нас нет, надежд особых мы не питаем в связи с происходящим. Мы будем оценивать то, что может меняться в американской внешней политике, конкретно в ее российском сегменте, исключительно по конкретным действиям", - цитирует ТАСС дипломата.

Рябков подчеркнул, что Москва продолжает прилагать огромные усилия по нормализации отношений с Вашингтоном, но результатов пока нет. В связи с этим Россия призывает США наконец-то прислушаться к ее советам и начать восстанавливать связи на практике.

Сайт kp.ru писал, что Болтон был уволен по инициативе американского президента Дональда Трампа. Глава государства оказался не согласен со многими предложениями политика.

ИСТОЧНИК KP.RU

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