МИД России прокомментировал отставку Болтона
В России не питают иллюзий относительно того, что отставка помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона приведет к улучшению отношений между странами. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
По его словам, в исполнительной власти Соединенных Штатов остается еще много вакантных мест, и в Москве к этому привыкли, но, к сожалению, "кадровая чехарда" не ведет к стабилизации ситуации.
"Поэтому иллюзий у нас нет, надежд особых мы не питаем в связи с происходящим. Мы будем оценивать то, что может меняться в американской внешней политике, конкретно в ее российском сегменте, исключительно по конкретным действиям", - цитирует ТАСС дипломата.
Рябков подчеркнул, что Москва продолжает прилагать огромные усилия по нормализации отношений с Вашингтоном, но результатов пока нет. В связи с этим Россия призывает США наконец-то прислушаться к ее советам и начать восстанавливать связи на практике.
Сайт kp.ru писал, что Болтон был уволен по инициативе американского президента Дональда Трампа. Глава государства оказался не согласен со многими предложениями политика.
ИСТОЧНИК KP.RU