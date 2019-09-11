Рада поддержала президентский законопроект о незаконном обогащении

СЕГОДНЯ 11:54 2019-09-11T11:54:13+03:00

Документ о возвращении уголовной ответственности чиновников принят в первом чтении

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Верховная рада приняла в первом чтении законопроект о возвращении уголовной ответственности чиновников за незаконное обогащение. Документ был внесен на рассмотрение парламента самим президентом Украины Владимиром Зеленским.

В пользу его принятия высказались 316 депутатов при 226 минимально необходимых.

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ИСТОЧНИК KP.RU