Рада поддержала президентский законопроект о незаконном обогащении
Документ о возвращении уголовной ответственности чиновников принят в первом чтении
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Верховная рада приняла в первом чтении законопроект о возвращении уголовной ответственности чиновников за незаконное обогащение. Документ был внесен на рассмотрение парламента самим президентом Украины Владимиром Зеленским.
В пользу его принятия высказались 316 депутатов при 226 минимально необходимых.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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