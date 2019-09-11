2019-09-11T12:00:11+03:00
Происшествия

В Киргизии оценят правомерность действий силовиков при задержании Атамбаева

В ходе спецоперации 7-8 августа травмы получили мирные граждане
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Военная прокуратура Киргизии оценит правомочность действий сотрудников правоохранительных органов в отношении мирных граждан во время спецоперации по задержанию бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева, которая прошла в селе Кой-Таш 7-8 августа 2019 года. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры республики.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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