В Киргизии оценят правомерность действий силовиков при задержании Атамбаева
В ходе спецоперации 7-8 августа травмы получили мирные граждане
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Военная прокуратура Киргизии оценит правомочность действий сотрудников правоохранительных органов в отношении мирных граждан во время спецоперации по задержанию бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева, которая прошла в селе Кой-Таш 7-8 августа 2019 года. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры республики.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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