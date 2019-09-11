2019-09-11T12:00:36+03:00
Происшествия

В Японии из-за тайфуна без света остаются около полмиллиона домов

Все службы страны трудятся над устранением последствий стихии
Юлия ЩЕРБАКОВА
Поделиться:
Тайфун «Факсай» оставил без света 900 тысяч домовТайфун «Факсай» оставил без света 900 тысяч домовФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В японской префектуре Тиба без электричества остаются около 460 тысяч зданий. Именно в этот регион сильнее других пострадал от удара «Факсай». Это уже пятнадцатый тайфун, сформировавшийся в Тихом океане, который обрушился на Японию за последний год.

Стихия, бушевавшая два дня назад, оставила без электричества более 900 тысяч домов. Однако половину из них уже удалось подключить к единой сети. Энергетическая компания-оператор «Токио электрик пауэр» принесла на своем официальном сайте извинения за неудобства, вызванные отключением электричества, и пообещала, что к вечеру количество домов, остающихся без света, сократится до 120 тысяч, передает сайт телеканала «Звезда».

Добавим, что на сегодняшний день к работам по восстановлению повреждений от тайфуна подключены все службы страны, и даже сил самообороны Японии помогают пострадавшим. В некоторых районах провинции Тиба до сих пор на дорогах не работают светофоры, а на заводах и фабриках остановлено производство.

Кроме того «Факсай» нарушил расписание ж/д и авиа рейсов на территории восточной Японии, из-за чего более 13 тысяч местных жителей не смогли накануне покинуть зону бедствия, передает Пятый канал.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Киргизии оценят правомерность действий силовиков при задержании Атамбаева
Новак завил о готовности России к переговорам с Украиной и ЕС по транзиту газа
Рада поддержала президентский законопроект о незаконном обогащении
МИД России прокомментировал отставку Болтона
Робот «Федор» больше не вернется в космос
Китайский автопром обошел по популярности японский и европейский
Криштиану Роналду оформил "покер" за сборную
Меркель сообщила о работе над проведением встречи в «нормандском формате»
Почти 80% россиян удовлетворены своей работой
В США из-за возгорания поезда с опасными химикатами эвакуировали три школы
США приспустят флаги в память о жертвах терактов 11 сентября 2001 года
Суд поставил вопрос о возвращении дела "Седьмой студии" в прокуратуру
В отношении Порошенко и Климкина возбуждено уголовное дело
Александру Розенбауму удалили злокачественную опухоль
Снижение доходов сплотило семьи: россияне стали реже разводиться
В Подмосковье налетчики отобрали у инкассаторов около 15 млн рублей