В Японии из-за тайфуна без света остаются около полмиллиона домов

СЕГОДНЯ 12:00 2019-09-11T12:00:36+03:00

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В японской префектуре Тиба без электричества остаются около 460 тысяч зданий. Именно в этот регион сильнее других пострадал от удара «Факсай». Это уже пятнадцатый тайфун, сформировавшийся в Тихом океане, который обрушился на Японию за последний год.

Стихия, бушевавшая два дня назад, оставила без электричества более 900 тысяч домов. Однако половину из них уже удалось подключить к единой сети. Энергетическая компания-оператор «Токио электрик пауэр» принесла на своем официальном сайте извинения за неудобства, вызванные отключением электричества, и пообещала, что к вечеру количество домов, остающихся без света, сократится до 120 тысяч, передает сайт телеканала «Звезда».

Добавим, что на сегодняшний день к работам по восстановлению повреждений от тайфуна подключены все службы страны, и даже сил самообороны Японии помогают пострадавшим. В некоторых районах провинции Тиба до сих пор на дорогах не работают светофоры, а на заводах и фабриках остановлено производство.

Кроме того «Факсай» нарушил расписание ж/д и авиа рейсов на территории восточной Японии, из-за чего более 13 тысяч местных жителей не смогли накануне покинуть зону бедствия, передает Пятый канал.

ИСТОЧНИК KP.RU