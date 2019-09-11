Назван самый провальный фильм в истории современного кинематографа

СЕГОДНЯ 12:16 2019-09-11T12:16:13+03:00

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Самым провальным фильмом в истории современного кинематографа стал приключенческий боевик «Джон Картер» (2012 год) производства Disney. Создатели потратили на эту картину порядка 363,7 миллиона долларов, однако фильм провалился в прокате.

Картина режиссера Эндрю Стэнтона рассказывает историю американского военного Джона Картера, который против своей воли оказался на Марсе и был вынужден вступить там в войну за свободу местных народов. На создание ленты ушло 263,7 миллиона долларов и еще порядка ста миллионов на продвижение картины.

Однако в мировом прокате студия Disney заработала всего 284 миллиона долларов — что в половину меньше суммы, необходимой, чтобы хотя бы выйти в ноль, передает телеканал «360».

Финансовые потери для студии после различных вычетов и списаний составили 136,6 миллиона долларов.

Добавим, что до этого самым провальным фильмом считался боевик Ренни Харлина «Остров Головорезов». Картина 1995 года стоила создателям около 115 миллионов долларов, а в прокате собрала только 15,7 миллиона, пишет ФАН.

ИСТОЧНИК KP.RU