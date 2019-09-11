2019-09-11T12:16:51+03:00
Политика

В Госдуме отреагировали на британские заявления о «Большой игре»

Депутаты предлагают прекратить контакты с данным государством
Елена АКИМОВА
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В Великобритании опасаются возобновления "Большой игры"В Великобритании опасаются возобновления "Большой игры"Фото: REUTERS
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Глава Объединенного командования вооруженных сил Британии Патрик Сандерс заявил о возобновлении Россией так называемой «Большой игры». Это, по мнению, первого зампредседателя комитета Госдумы по обороне Александра Шерина, заслуживает достойного ответа. Например, ограничить контакты с недружественной страной или пресечь «бегство» российских капиталов в Великобританию.

- Так исторически сложилось, что Великобритания, Англия, Британская империя всегда работала в круглогодичном режиме против Российской Федерации, Советского Союза, Российской империи. Эта страна всегда будет гадить нашему государству, - комментирует ФАН Шерин.

Парламентарий уверен, что именно островное государство породило «грязную и хамскую политику США» в отношении нашей страны.

- Это колонизатор №1 Все плохое для нашей страны имеет британские корни, но делается чужими руками. Нужно изолировать общение ,а мы наоборот финансово ее подпитываем через наш олигархат. Все проходимцы, которые грабят и обманывают народ, находят там убежище и размещают свои капиталы. Нужно изолировать и ничего вредного для нас от этого не случится, - заключает депутат.

ИСТОЧНИК KP.RU

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