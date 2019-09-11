Китай освободит ряд товаров США от дополнительных пошлин

СЕГОДНЯ 12:32 2019-09-11T12:32:39+03:00

Соответствующая мера вступит в силу с 17 сентября и будет действовать в течение года

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Пекин опубликовал список американских товаров, которые не будут облагаться дополнительными ввозными пошлинами. Об этом сообщил Комитет по тарифам и сборам при Госсовете Китая.

«С одобрения Государственного совета Комитет по тарифам и сборам публикует первый список товаров, которые будут исключены из первой серии дополнительных пошлин в отношении американских товаров», - говорится в заявлении комитета.

В списке числиться 16 категорий, в частности медицинские линейные ускорители и лекарства для борьбы с раком, рыбная мука для корма, смазочное масло и смазочный жир. Данные товары будут освобождены от дополнительных пошлин с 17 сентября. Мера будет действовать в течение года.

Как сообщалось ранее, в начале октября запланирован новый раунд торговых переговоров между Вашингтоном и Пекином.

Напомним, в конце августа, КНР принял решение повысить пошлины в размере 10% и 5% на товары из США на общую сумму 75 миллиардов долларов в год. Таким образом Китай ответил Соединённым Штатам на повышение тарифа на ряд китайских товаров на 15% и на 30%.

ИСТОЧНИК KP.RU