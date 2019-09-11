2019-09-11T12:38:00+03:00
В мире

Меркель: США больше не играют роль защитника Европы

Канцлер Германии призвала европейские страны не надеется, что Вашингтон будет автоматически обеспечивать их безопасность
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Меркель: США больше не играют роль защитника ЕвропыМеркель: США больше не играют роль защитника ЕвропыФото: REUTERS
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В настоящее время европейские страны должны сделать более значительный вклад в обеспечение собственной безопасности, поскольку Соединённые Штаты больше не будут играть роль защитника Европы. Соответствующие заявление сделала канцлер Германии Ангела Меркель.

«Европа связана ценностями с США. Но больше нет автоматизма в том, что они будут играть роль защитника Европы», — сказала глава немецкого кабмина в ходе дебатов в бундестаге по федеральному бюджету на 2020 год.

Ранее в Бундестаге заявили, что Меркель «склонилась перед интересами Соединенных Штатов» и наносит ущерб экономике собственной страны. Так председатель фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ) Александр Гауланд прокомментировал продление антироссийских санкций. Незадолго до этого более 80% немцев выступили категорически против антироссийских санкций, видя в них «борьбу за экономические интересы США».

ИСТОЧНИК KP.RU

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