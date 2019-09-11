Стая диких гусей попала в двигатель канадского самолета
Стая диких гусей попала в двигатель самолета Boeing 737, который выполнял рейс из Эбботсфорд в Эдмонтон.
Столкновения произошло через некоторое время после взлета. Самолет канадской авиакомпании Swoop вдруг начало трясти, а из правого двигателя вылетело пламя.
-Все случилось 10 сентября. В 08:15 по местному времени самолет вылетел, но почти сразу же на пути оказались птицы, - рассказали пассажиры телеканалу CTV.
Один из тех, кто был на борту, снял момент взлета и столкновения на видео. Ролик оказался в сети и по кадрам можно понять, какой ужас охватил пассажиров.
В салоне появился запах гари, люди начал кричать «Огонь, огонь».
Самолет сильно трясло и несколько раз гас свет, но общей паники удалось избежать. .
В итоге все закончилось хорошо. Экипаж принял решение развернуться и приземлиться в аэропорту вылета. Спустя 23 минуты машина была на земле, никто не пострадал, сообщает телеканал «360».
В начале августа стая птиц попала в самолет, следовавший из Москвы в Симферополь. В итоге двигатели вышли из строя и экипаж посадил самолет прямо в кукурузном поле. Никто из пассажиров не получил серьезные травмы.
Гуси попали в двигатель канадского самолета .
ИСТОЧНИК KP.RU