2019-09-11T12:58:52+03:00
Происшествия

Стая диких гусей попала в двигатель канадского самолета

Пассажиры стали свидетелями возгорания двигателя [видео]
Елена АКИМОВА
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Стая диких гусей попала в двигатель самолетаСтая диких гусей попала в двигатель самолетаФото: Алина НИЗАМОВА
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Стая диких гусей попала в двигатель самолета Boeing 737, который выполнял рейс из Эбботсфорд в Эдмонтон.

Столкновения произошло через некоторое время после взлета. Самолет канадской авиакомпании Swoop вдруг начало трясти, а из правого двигателя вылетело пламя.

-Все случилось 10 сентября. В 08:15 по местному времени самолет вылетел, но почти сразу же на пути оказались птицы, - рассказали пассажиры телеканалу CTV.

Один из тех, кто был на борту, снял момент взлета и столкновения на видео. Ролик оказался в сети и по кадрам можно понять, какой ужас охватил пассажиров.

В салоне появился запах гари, люди начал кричать «Огонь, огонь».

Самолет сильно трясло и несколько раз гас свет, но общей паники удалось избежать. .

В итоге все закончилось хорошо. Экипаж принял решение развернуться и приземлиться в аэропорту вылета. Спустя 23 минуты машина была на земле, никто не пострадал, сообщает телеканал «360».

В начале августа стая птиц попала в самолет, следовавший из Москвы в Симферополь. В итоге двигатели вышли из строя и экипаж посадил самолет прямо в кукурузном поле. Никто из пассажиров не получил серьезные травмы.

Гуси попали в двигатель канадского самолета .

ИСТОЧНИК KP.RU

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