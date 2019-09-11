Зеленский подписал закон о снятии депутатской неприкосновенности

СЕГОДНЯ 13:03 2019-09-11T13:03:20+03:00

Изменения в Конституцию Украины вступят в силу с 1 января 2020 года

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В среду, 11 сентября, президент Украины Владимир Зеленский законопроект о снятии депутатской неприкосновенности, предусматривающий внесение изменений в Конституцию страны с 1 января 2020 года.

Согласно документу, из статьи 80 Конституции незалежной исключаются фразы, связанные с гарантией неприкосновенности народных депутатов Украины, а также о том, что они «не могут быть привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы» без согласия Парламента.

Напомним, Парламент Украины нового созыва в окончательном чтении принял законопроект 3 сентября. Документ поддержали 373 депутата. В первом чтении поддержали 226 парламентариев. Перед голосованием, украинский лидер призвал депутатов сделать то, что «они многие годы обещали людям, простым украинцам».

Отметим, что накануне, Рада предложенный Зеленским «Проект закона об особой процедуре устранения президента Украины с поста».

ИСТОЧНИК KP.RU