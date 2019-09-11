На военных складах в Винницкой области прогремели взрывы
Минобороны Украины утверждает, что в результате ЧП никто не пострадал
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На военных склада в Винницкой области прогремели четыре взрыва. Об этом сообщили в пресс-службе министра обороны Украины.
Согласно данным ведомства, в результате ЧП никто не пострадал. На месте инцидента работают сотрудники экстренных служб.
"Произошло задымление на территории технического арсенала, пострадавших нет", - цитирует "Громадское" представителя МВД Александра Мотузяника.
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ИСТОЧНИК KP.RU