2019-09-11T13:10:45+03:00
Происшествия

На военных складах в Винницкой области прогремели взрывы

Минобороны Украины утверждает, что в результате ЧП никто не пострадал
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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На военных склада в Винницкой области прогремели четыре взрыва. Об этом сообщили в пресс-службе министра обороны Украины.

Согласно данным ведомства, в результате ЧП никто не пострадал. На месте инцидента работают сотрудники экстренных служб.

"Произошло задымление на территории технического арсенала, пострадавших нет", - цитирует "Громадское" представителя МВД Александра Мотузяника.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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