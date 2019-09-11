2019-09-11T14:30:37+03:00
Политика

В Госдуме прокомментировали возможное сближение Украины и России

С моменты вступления в должность Владимира Зеленского стали меньше расторгать взаимные договоренности
Елена АКИМОВА
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Украина стала реже уведомлять Москву о расторжении двусторонних отношенийУкраина стала реже уведомлять Москву о расторжении двусторонних отношенийФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Госдуме оценили возможное сближение России и Украины. Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал сообщения о том, что Киев стал реже направлять уведомления о расторжении двусторонних отношений с Москвой.

Подобные изменения стали отмечать после вступления в должность президента Владимира Зеленского.

- Думаю, что в украинском обществе есть запрос на нормализацию отношений с Россией. Несмотря на все выпады прежнего руководства страны есть понимание, что мы братские народы и должны стремиться к сближению, - рассуждает депутат.

Парламентарий предположил, что Зеленский пытается двигаться в данном русле, что вызывает оптимизм.

- Россия всегда выступала за то, чтобы общение с Украиной было нормальным и взаимовыгодным для наших государств, - комментирует Морозов RT.

В МИД России считают, что со временем можно будет понять, изменятся ли отношения с соседями и в какую сторону: сигналом станет возобновление прежней практики разрыва двусторонних договоров или отказ от нее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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