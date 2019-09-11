2019-09-11T15:14:33+03:00
Общество

Глава МВД Эстонии предлагает отменить безвизовый въезд трудовым мигранта из Украины

Украинцы приезжают и «отбирают работу» у эстонцев
Юлия САЛЬНИКОВА
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Министр внутренних дел Март Хельме уже заявлял о территориальных претензиях Эстонии к РоссииМинистр внутренних дел Март Хельме уже заявлял о территориальных претензиях Эстонии к РоссииФото: REUTERS
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Министр внутренних дел Эстонии Март Хельме планирует запретить безвизовый въезд в страну украинцам. Соответствующий законопроект глава МВД готов подготовить и направить в парламент. Хельме беспокоит, что граждане Украины «отбирают работу» у эстонцев. Из-за того, что их труд оценивается дешевле, как мигрантов, падает уровень зарплат и для местного населения.

Сложившуюся ситуацию он назвал «троянским конем».

- Приезжают сюда, не столько украинцы, сколько русские с востока Украины, обрусевшие украинцы или просто гомо-советикусы. Это миграционное давление с востока на нас очень сильное, и оно продолжает усиливаться, - приводит слова Хельме Sputnik Эстония.

Министр правда признал, что полностью закрыть въезд для иностранцев не получится. Но в их силах определить кого и в каком количестве пускать. Из 20 тысяч иностранцев, официально получивших разрешение на работу в Эстонии, 80 процентов – украинцы. Число нелегальных работников, как сообщают в эстонском Союзе работодателей, может достигать 10 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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