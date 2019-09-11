Таможенники стали искать запрещенную «санкционку» с помощью вертолетов и дронов

СЕГОДНЯ 14:56 2019-09-11T14:56:11+03:00

с начала года таможенники выявили более 70 тысяч тонн запрещенной контрсанкциями продукции

В результате было выявлено в 1,7 раз больше продукции, чем годом ранее

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Сотрудники таможенной службы отчитались, что я января по август в Россию пытались ввезти 70,8 тыс. тонн запрещенной продукции, которая попадает под контсанкции. Этот показатель в 1,7 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Увеличение не случайно, в ФТС его связывают с применением в работе вертолетов и дронов. Таможенники могут с воздуха контролировать проселочные дороги объездные пути вокруг постов, по которым большегрузы пытаются миновать таможню.

Всего с момента введения контрсанкций было обнаружено около 200 тыс. т недопустимых к ввозу европейских сельхозтоваров.

В целом количество товаров, которые попадают под эмбарго – снижается, а вот объемы продукции без сопроводительных документов и маркировок растут, пишет газета «Известия».

Сайт kp.ru писал, что пять лет назад, весной 2014 года, США и ЕС обвинили Россию в дестабилизации ситуации на Украине и начали применять масштабные антироссийские санкции. Только с марта по май западными странами и организациями было принято более 20 различных ограничительных мер, которые вводили запреты от кредитования, до поставок продукции.

ИСТОЧНИК KP.RU