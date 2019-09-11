2019-09-11T14:56:11+03:00
Общество

Таможенники стали искать запрещенную «санкционку» с помощью вертолетов и дронов

В результате было выявлено в 1,7 раз больше продукции, чем годом ранее
Поделиться:
Комментарии: comments1
с начала года таможенники выявили более 70 тысяч тонн запрещенной контрсанкциями продукциис начала года таможенники выявили более 70 тысяч тонн запрещенной контрсанкциями продукции
Изменить размер текста:

Сотрудники таможенной службы отчитались, что я января по август в Россию пытались ввезти 70,8 тыс. тонн запрещенной продукции, которая попадает под контсанкции. Этот показатель в 1,7 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Увеличение не случайно, в ФТС его связывают с применением в работе вертолетов и дронов. Таможенники могут с воздуха контролировать проселочные дороги объездные пути вокруг постов, по которым большегрузы пытаются миновать таможню.

Всего с момента введения контрсанкций было обнаружено около 200 тыс. т недопустимых к ввозу европейских сельхозтоваров.

В целом количество товаров, которые попадают под эмбарго – снижается, а вот объемы продукции без сопроводительных документов и маркировок растут, пишет газета «Известия».

Сайт kp.ru писал, что пять лет назад, весной 2014 года, США и ЕС обвинили Россию в дестабилизации ситуации на Украине и начали применять масштабные антироссийские санкции. Только с марта по май западными странами и организациями было принято более 20 различных ограничительных мер, которые вводили запреты от кредитования, до поставок продукции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Медведев: «четырехднека» для ряда профессий может наступить «хоть завтра»
Дмитрий Медведев предложил увеличить стоимость родового сертификата, чтобы снизить число абортов
Глава МВД Эстонии предлагает отменить безвизовый въезд трудовым мигранта из Украины
Киев выплатит освобожденным из России украинцам по 100 тысяч гривен
Россияне стали употреблять почти вдвое меньше алкоголя
В Кремле прокомментировали речь Серебренникова и Дудя на премии GQ
Суд Шотландии счел незаконным приостановку работы парламента
Отец Марии Бутиной подтвердил, что она выйдет на свободу 25 октября
В Госдуме прокомментировали возможное сближение Украины и России
«Кто должен отвечать за фейк»: Захарова прокомментировала увольнение Болтона
Правительство планирует ужесточить наказание за ПДД с детьми в салоне
Путин пообещал оказывать еще больше господдержки российской туротрасли
В ДТП с микроавтобусом в Турции погибли 10 человек, из них шесть детей
На военных складах в Винницкой области прогремели взрывы
В Кремле пообещали ответить США на санкции против сотрудников СК РФ
Зеленский подписал закон о снятии депутатской неприкосновенности
Пассажир упал под колеса поезда в московском метро
Стая диких гусей попала в двигатель канадского самолета
Психолог усомнилась к снижении числа разводов из-за кризиса
Россиян больше всего беспокоит коммуналка, рост цен и низкие зарплаты
Меркель: США больше не играют роль защитника Европы
Китай освободит ряд товаров США от дополнительных пошлин