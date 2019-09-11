2019-09-11T16:01:38+03:00
Происшествия

Следственный комитет Армении: В Гюмри обнаружено тело российского военнослужащего

На теле 23-летнего россиянина обнаружены следы насильственной смерти
Юлия САЛЬНИКОВА
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В городе Гюмри днем 11 сентября обнаружено тело российского военнослужащего. Как сообщили в пресс-службе следственного комитета Армении корреспондентам ТАСС, личность погибшего установлена. Россиянину было 23 года. Он служил в 102-й российской базе. На теле солдата обнаружены следы насильственной смерти.

- Погибший 23-летний мужчина являлся военнослужащим 102-й российской базы, дислоцированной в городе Гюмри. На теле погибшего обнаружены порезы, - цитирует слова представителя СК Армении ТАСС.

Возбуждено уголовное дело.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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