Следственный комитет Армении: В Гюмри обнаружено тело российского военнослужащего
На теле 23-летнего россиянина обнаружены следы насильственной смерти
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В городе Гюмри днем 11 сентября обнаружено тело российского военнослужащего. Как сообщили в пресс-службе следственного комитета Армении корреспондентам ТАСС, личность погибшего установлена. Россиянину было 23 года. Он служил в 102-й российской базе. На теле солдата обнаружены следы насильственной смерти.
- Погибший 23-летний мужчина являлся военнослужащим 102-й российской базы, дислоцированной в городе Гюмри. На теле погибшего обнаружены порезы, - цитирует слова представителя СК Армении ТАСС.
Возбуждено уголовное дело.
Новость дополняется.
ИСТОЧНИК KP.RU