2019-09-11T16:11:41+03:00
Происшествия

В США разбился грузовой самолет с двумя людьми на борту

При ударе о землю самолет загорелся
Юлия САЛЬНИКОВА
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Аваиакатастрофа произошла в СШААваиакатастрофа произошла в СШАФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В американском штате Огайо 11 сентября произошла авиакатастрофа – упал грузовой самолет. Воздушное судно должны были посадить в аэропорту города Толидо. Но самолет не долетел до места назначения и упал вблизи аэропорта. Летательный аппарат рухнул вдали от жилых домов. При ударе об землю самолет сразу же загорелся.

Как сообщает телеканал WTVG, очевидцы вызвали спасателей. Огонь тушили несколько бригад пожарных. Согласно листу полетов, на борту грузового самолета были два человека. Их судьба не известна. Самолет практически полностью сгорел.

Новом Орлеане 16 августа разбился небольшой самолет. Как писал сайт kp.ru, во время ЧП журналист телеканала Fox снимала сюжет о фигурах высшего пилотажа.Два человека погибли, один из них известный каскадер Франк Аугустус.

ИСТОЧНИК KP.RU

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