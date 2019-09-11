2019-09-11T16:40:16+03:00
Политика

Кирилл Вышинский: Соседи обрадовались моему освобождению

Эксклюзивное интервью с Кириллом Вышинским на Радио "Комсомольская правда" слушайте в 21.03 мск
Александр КОЦ@sashakots
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Кирилл ВышинскийКирилл ВышинскийФото: Андрей ГОРБУНОВ
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Освобожденный в ходе обмена журналист в студии Радио «Спутник» МИА «Россия сегодня» рассказал репортерам «Комсомолки» о своих первых часах на свободе.

- Я все время смотрел украинский телевизор, и у меня было ощущение, что, наверное, меня должны ненавидеть, - поделился Кирилл Вышинский. - Потому что я не журналист, я «госизменник», я «русский пропагандист», как меня называли в различных украинских новостях. И мне казалось, что мне должны смотреть в спину таким ненавидящим взглядом. Я подхожу к подъезду, а мне улыбаются. «Рады, что вы вернулись. Расскажите». Я говорю: «Расскажу. Сейчас нет времени, а потом – с удовольствием».

Кирилл Вышинский, напомним, обвинялся украинским следствием в государственной измене. Он прилетел в Москву в субботу в ходе обмена заключенными между Россией и Украиной в формате «35 на 35».

Эксклюзивное интервью с Кириллом Вышинским на Радио "Комсомольская правда" слушайте в 21.03 мск

ИСТОЧНИК KP.RU

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