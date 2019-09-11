Американцы почтили память жертв теракта 11 сентября

СЕГОДНЯ 16:38 2019-09-11T16:42:37+03:00

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В США 11 сентября вспоминают жертв самого страшного теракта в истории страны. В этот день 18 лет назад боевики «Аль-Каиды», эта группировка признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003 года, направили несколько самолетов в башни-близнецы торгового центра.

Жертвами атаки боевиков стали около трех тысяч жителей Нью-Йорка. Журналисты RT выяснили, как хранят память об этом страшном событии в США. На месте, где находились башни, построили два крупных бассейна. На гранитных бортах конструкции написаны имена жертв теракта. В дни рождения рядом с именем погибшего ставят живой цветок.

Раз в год пересадочный узел подземки раздвигает панели таким образом, что свет тень создают силуэт башни. Сегодня 11 сентября этой традиции изменять не стали – «башню» воссоздали в 10.28 – время нападения террористов.

ИСТОЧНИК KP.RU