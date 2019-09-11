Суд прекратил уголовное дело в отношении режиссера Кирилла Серебренникова

СЕГОДНЯ 16:50 2019-09-11T16:53:50+03:00

Серебренников теперь свободен в своих передвижениях Фото: ТАСС

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Мещанский суд Москвы прекратил дело в отношении известного режиссера Кирилла Серебренникова. Напомним, участников дела «Седьмой студии» заподозрили в хищение 133 миллионов рублей из бюджета. Деньги, выделенные с 2011 по 2014 года, должны были направить на проект по популяризации и развитию современного искусства "Платформа".

В рамках уголовного дела провели экспертизу. Но доказать факт нецелевого использования средств не удалось. По проекту "Платформа" просто не было бухгалтерских отчетов - так что определить точную сумму расходов оказалось невозможно.

Днем 11 сентября появилась информация о возможном возвращении уголовного дела «Седьмой студии» режиссера Серебренникова в прокуратуру. Документы в прокуратуру в итоге действительно возвращают про причине закрытия уголовного дела. С Серебренникова также сняли запрет о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU