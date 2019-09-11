Невестка Роналду опубликовала видео, где дети футболиста празднуют голы своего отца
Испанская модель Джорджина Родригез, помолвленная со знаменитым футболистом Криштиану Роналду, показала в социальной сети, как дети форварда «Ювентуса» наблюдают за игрой отца и празднуют его голы.
В своем Instagram невестка форварда опубликовала видео, где она вместе с детьми смотрит матч отборочного турнира Евро-2020 против Литвы, в котором Португалия победила со счетом 5:1.
«Победоносный, уникальный, непреодолимый, неповторимый, неподражаемый, непобедимый. Моя любовь. Мы любим тебя, Криштиану. Горжусь тобой. Четыре гола, по одному на каждого ребенка», - написала девушкам под своим постом Instagram.
Напомним, в 2017 году футболист «Ювентуса» стал отцом в четвертый раз. Родригес подарила ему дочь - Алану Мартина.
Ранее сайт kp.ru рассказывал о знакомстве Криштиану и Родригез. Модель призналась, что это была любовь с первого взгляда.
ИСТОЧНИК KP.RU