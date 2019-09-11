2019-09-11T17:02:55+03:00
Спорт

Невестка Роналду опубликовала видео, где дети футболиста празднуют голы своего отца

Дети форварда обрадовались победе Португалии в отборочном турнире Евро-2020 [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Джорджина Родригес и Криштиану Роналду.Джорджина Родригес и Криштиану Роналду.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Испанская модель Джорджина Родригез, помолвленная со знаменитым футболистом Криштиану Роналду, показала в социальной сети, как дети форварда «Ювентуса» наблюдают за игрой отца и празднуют его голы.

В своем Instagram невестка форварда опубликовала видео, где она вместе с детьми смотрит матч отборочного турнира Евро-2020 против Литвы, в котором Португалия победила со счетом 5:1.

«Победоносный, уникальный, непреодолимый, неповторимый, неподражаемый, непобедимый. Моя любовь. Мы любим тебя, Криштиану. Горжусь тобой. Четыре гола, по одному на каждого ребенка», - написала девушкам под своим постом Instagram.

georginagiogeorginagio
Дети Роналдо празднуют его голы
1483714 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Напомним, в 2017 году футболист «Ювентуса» стал отцом в четвертый раз. Родригес подарила ему дочь - Алану Мартина.

Ранее сайт kp.ru рассказывал о знакомстве Криштиану и Родригез. Модель призналась, что это была любовь с первого взгляда.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Суд прекратил уголовное дело в отношении режиссера Кирилла Серебренникова
Соцсеть «ВКонтакте» устранила массовый сбой
Кирилл Вышинский: Соседи обрадовались моему освобождению
Американцы почтили память жертв теракта 11 сентября
Кирилл Вышинский: Мне предлагали сделки со следствием
Лавров назвал Болтона приятным собеседником и эрудированным человеком
В США разбился грузовой самолет с двумя людьми на борту
Следственный комитет Армении: В Гюмри обнаружено тело российского военнослужащего
В Киеве заявили, что подготовились к «сложным» переговорам с Москвой по газу
Силовикам могут разрешить сбивать беспилотники
Медведев рассказал о развитии российской экономики
Госдума приняла в первом чтении законопроект об уничтожении дронов
В армии появились беспилотники, которые могут искать цель по сигналу мобильного
В Facebook и Instagram нашли ошибку программы, из-за которой можно просматривать чужие закрытые посты
Медведев: «четырехднека» для ряда профессий может наступить «хоть завтра»
Дмитрий Медведев предложил увеличить стоимость родового сертификата, чтобы снизить число абортов
Таможенники стали искать запрещенную «санкционку» с помощью вертолетов и дронов