Невестка Роналду опубликовала видео, где дети футболиста празднуют голы своего отца

СЕГОДНЯ 17:02 2019-09-11T17:02:55+03:00

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Испанская модель Джорджина Родригез, помолвленная со знаменитым футболистом Криштиану Роналду, показала в социальной сети, как дети форварда «Ювентуса» наблюдают за игрой отца и празднуют его голы.

В своем Instagram невестка форварда опубликовала видео, где она вместе с детьми смотрит матч отборочного турнира Евро-2020 против Литвы, в котором Португалия победила со счетом 5:1.

«Победоносный, уникальный, непреодолимый, неповторимый, неподражаемый, непобедимый. Моя любовь. Мы любим тебя, Криштиану. Горжусь тобой. Четыре гола, по одному на каждого ребенка», - написала девушкам под своим постом Instagram.

georginagio Дети Роналдо празднуют его голы

Напомним, в 2017 году футболист «Ювентуса» стал отцом в четвертый раз. Родригес подарила ему дочь - Алану Мартина.

Ранее сайт kp.ru рассказывал о знакомстве Криштиану и Родригез. Модель призналась, что это была любовь с первого взгляда.

ИСТОЧНИК KP.RU