2019-09-11T17:35:18+03:00
Политика

В Госкорпорации опровергли информацию о строительстве вертолетоносцев в Крыму

Проект пока не утвержден
Юлия САЛЬНИКОВА
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Новые корабли не будут уступать "Мистралям"Новые корабли не будут уступать "Мистралям"Фото: REUTERS
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Регион для реализации проекта по строительству вертолетоносцев пока не определен. Ранее в СМИ появилась информация, что такую площадку найдут в Крыму. Реализацией проекта займется Объединенная судостроительная корпорация, директор которой сообщил журналистам РИА Новости, что пока документы не утверждены, рано говорить о площадке.

- Ничего пока не скажу, пока проекта нет. А где строить - пускай Родина решает, - заявил Алексей Рахманов.

Речь идет о производстве российских вертолетоносцев для Военно-морского флота страны. Они вмещают по несколько десятков танков или бронетранспортеров, несколько сотен морских пехотинцев. Эксперты уже заявляют, что вертолетоносцы будут не хуже французских «Мистралей». Озвучены даты – производство планируют запустить в 2020 году. Универсальные корабли-доки смогут вмещать до 16 вертолетов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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