2019-09-11T17:47:15+03:00
Происшествия

На курорте в Болгарии утонул россиянин из-за «мертвого волнения» моря

Такое название получило явление, когда волны относят пловцы от берега
Юлия САЛЬНИКОВА
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Турист из России утонул на курорте в Болгарии. ЧП произошло на пляже в городе Поморие. Как сообщает пресс-служба полиции Бургаса, погибшему было 72 года. Он отправился купаться и оказался заложником опасного морского явления – «Мертвое волнение», когда волны не дают пловцу добраться до берега и относят его все дальше в от земли. Тело россиянина направлено на экспертизу.

Проверку информации о гибели гражданина России проводят в Посольстве РФ в Болгарии. Информации от них пока не поступало.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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