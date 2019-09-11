На курорте в Болгарии утонул россиянин из-за «мертвого волнения» моря

СЕГОДНЯ 17:47 2019-09-11T17:47:15+03:00

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Турист из России утонул на курорте в Болгарии. ЧП произошло на пляже в городе Поморие. Как сообщает пресс-служба полиции Бургаса, погибшему было 72 года. Он отправился купаться и оказался заложником опасного морского явления – «Мертвое волнение», когда волны не дают пловцу добраться до берега и относят его все дальше в от земли. Тело россиянина направлено на экспертизу.

Проверку информации о гибели гражданина России проводят в Посольстве РФ в Болгарии. Информации от них пока не поступало.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU