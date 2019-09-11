«Не европейский проект»: будущий зампред Еврокомиссии выступила против «Северного потока - 2»

СЕГОДНЯ 18:01 2019-09-11T18:01:55+03:00

Маргрете Вестагер заявила, что второй газопровод по дну Балтийского моря «не имеет смысла»

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Будущий зампред Еврокомиссии, еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер выступила против строительства газопровода «Северный поток – 2».

В интервью немецкой газете Zeit, Вестагер заявила, что не поддерживает проект, поскольку он «не европейский».

По словам европейского политика, строительство второго газопровода по дну Балтийского моря «не имеет смысла»

Ранее немецкий кандидат от правоцентристской Европейской народной партии на пост председателя Еврокомиссии Манфред Вебер заявил, что в случае своего избрания собирается остановить реализацию проекта газопровода. Однако в Берлине существует другая точка зрения в отношении «Северного потока - 2».

Канцлер Германии Ангела Меркель не раз заявляла, что приостановка строительства трубопровода ударит по экономике ФРГ. А немецкое издание Handelsblatt подсчитала ущерб в случае введения американских санкций против компаний, занимающихся строительством газопровода «Северный поток – 2» - по данным СМИ ограничительные меры ударят даже по самому Вашингтону.

ИСТОЧНИК KP.RU