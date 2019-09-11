2019-09-11T21:30:59+03:00
Политика

Кирилл Вышинский: Украина всегда будет говорить по-русски

Эксклюзивное интервью с Кириллом Вышинским на Радио "Комсомольская правда" слушайте в 21.03 мск
Александр КОЦ@sashakots
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Кирилл ВышинскийКирилл ВышинскийФото: Андрей ГОРБУНОВ
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Освобожденный в ходе обмена журналист в студии Радио «Спутник» МИА «Россия сегодня» рассказал репортерам «Комсомолки» об опасности полной украинизации Незалежной.

- Понятно, что есть некая национальная политика. Вернее, она была - при Порошенко. Я видел результаты подобной государственной политики в Тбилиси в 2008 году. Когда я понимал, что если я обращусь к человеку старше 40 по-русски на, то он мне ответит по-русски. А если я начну записывать интервью с человеком в районе 18-20 лет, то мне с ним проще говорить по-английски, чем по-русски – он не понимает.

- А на Украине нет такой опасности, что через 10 лет молодые люди забудут русский…

- Я ее не вижу. Поскольку Грузия отличается от Украины… Огромное количество русскоязычных украинцев вряд ли станут в быту общаться на украинском, потому что так просит государство. Это невозможно. Более того, это не нужно. Потому что мы друг друга и так прекрасно понимаем. Я имею в виду украинцы восточные и украинцы западные. Другой вопрос, что была государственная политика, она продолжается, то есть этот каток еще катится. Например, тот же самый закон о языке, который будут пытаться (я надеюсь) как-то смягчить.

Кирилл Вышинский, напомним, обвинялся украинским следствием в государственной измене. Он прилетел в Москву в субботу в ходе обмена заключенными между Россией и Украиной в формате «35 на 35».

Эксклюзивное интервью с Кириллом Вышинским на Радио "Комсомольская правда" слушайте в 21.03 мск, полную версию читайте на нашем сайте в ближайшее время.

Кирилл Вышинский: Зеленский хочет закончить войну Порошенко

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ИСТОЧНИК KP.RU

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