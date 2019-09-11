Следственный комитет сообщил об увеличении числа случаев пропажи детей
В Следственном комитете сообщили об увеличении на 7 процентов случаев исчезновения детей. В ведомство за шесть месяцев 2019 года поступило 6500 заявлений от родителей. В большинстве случаев детей удается найти. К поискам подключают беспилотные летательные аппараты, тепловизоры, геолокаторы, гидролокаторы, детекторы нелинейных переходов.
Помощь в поиске несовершеннолетних следователям оказывают сотрудники МЧС, а также поисковые отряды, которые «прочесывают» местность и размещают сообщения с приметами пропавших.
- Буквально через несколько дней в Нижегородской области пропала пятилетняя девочка. Она ушла из дома в лес за бабушкой, которая оставила ее дома под присмотром взрослого, и потерялась. Спустя несколько дней девочку обнаружили живой в одном из обозначенных для поисков районов, - сообщили в ведомстве.
В Следственном комитете напоминают, что тем раньше родители обратятся с заявлением о пропаже, тем выше шансы найти ребенка.
ИСТОЧНИК KP.RU