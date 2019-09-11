Следственный комитет сообщил об увеличении числа случаев пропажи детей

СЕГОДНЯ 19:29 2019-09-11T19:34:57+03:00

Изменить размер текста: A A

В Следственном комитете сообщили об увеличении на 7 процентов случаев исчезновения детей. В ведомство за шесть месяцев 2019 года поступило 6500 заявлений от родителей. В большинстве случаев детей удается найти. К поискам подключают беспилотные летательные аппараты, тепловизоры, геолокаторы, гидролокаторы, детекторы нелинейных переходов.

Помощь в поиске несовершеннолетних следователям оказывают сотрудники МЧС, а также поисковые отряды, которые «прочесывают» местность и размещают сообщения с приметами пропавших.

- Буквально через несколько дней в Нижегородской области пропала пятилетняя девочка. Она ушла из дома в лес за бабушкой, которая оставила ее дома под присмотром взрослого, и потерялась. Спустя несколько дней девочку обнаружили живой в одном из обозначенных для поисков районов, - сообщили в ведомстве.

В Следственном комитете напоминают, что тем раньше родители обратятся с заявлением о пропаже, тем выше шансы найти ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU