2019-09-11T19:34:57+03:00
Общество

Следственный комитет сообщил об увеличении числа случаев пропажи детей

За полгода в России пропали 6500 несовершеннолетних
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Пропавших детей ищут совместно с поисковиками и сотрудниками МЧС Фото: СУ СКР по Волгоградской областиПропавших детей ищут совместно с поисковиками и сотрудниками МЧС Фото: СУ СКР по Волгоградской области
Изменить размер текста:

В Следственном комитете сообщили об увеличении на 7 процентов случаев исчезновения детей. В ведомство за шесть месяцев 2019 года поступило 6500 заявлений от родителей. В большинстве случаев детей удается найти. К поискам подключают беспилотные летательные аппараты, тепловизоры, геолокаторы, гидролокаторы, детекторы нелинейных переходов.

Помощь в поиске несовершеннолетних следователям оказывают сотрудники МЧС, а также поисковые отряды, которые «прочесывают» местность и размещают сообщения с приметами пропавших.

- Буквально через несколько дней в Нижегородской области пропала пятилетняя девочка. Она ушла из дома в лес за бабушкой, которая оставила ее дома под присмотром взрослого, и потерялась. Спустя несколько дней девочку обнаружили живой в одном из обозначенных для поисков районов, - сообщили в ведомстве.

В Следственном комитете напоминают, что тем раньше родители обратятся с заявлением о пропаже, тем выше шансы найти ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24