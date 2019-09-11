Сбежавший из России «агент ЦРУ» Смоленков был женат на своем преподавателе по английскому

СЕГОДНЯ 20:35 2019-09-11T20:35:41+03:00

Этот брак закончился разводом, со второй супругой бывший сотрудник администрации президента в 2017 году покинул страну

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Теща бывшего сотрудника администрации президента России, которого обвиняют в шпионаже в интересах США, последний раз общалась с зятем и дочерью менее года назад. Как удалось выяснить журналистам mk.ru, мать жены Олега Смоленкова работает стоматологом. Она взяла на себя заботы о больной матери беглого чиновника. Об этом ее попросил сам Смоленков. Ранее в СМИ появилась информация, что однокомнатная квартира матери подозреваемого в шпионаже перешла в собственность тещи мужчины.

Летом 2017 года, когда Смоленковы уехали из России. Теща однажды приезжала к ним в Черногорию. С тех поры они несколько раз созванивались. Последний разговор был менее года назад. Также известно, что бывший чиновник звонил своей матери. Тещу он предупредил, что семья задержится «в отпуске».

Нынешняя супруга Антонина – вторая жена Смоленкова. Первой супругой была преподаватель английского языка. После свадьбы молодые переехали в квартиру родителей невесты на улицу Новослободскую. После развода женщина тоже вышла повторно замуж и проживает во Франции.

Напомним, CNN сообщило, что Смоленкова несколько лет назад американские спецслужбы вывезли из страны.

ИСТОЧНИК KP.RU