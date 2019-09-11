2019-09-11T20:35:41+03:00
В мире

Сбежавший из России «агент ЦРУ» Смоленков был женат на своем преподавателе по английскому

Этот брак закончился разводом, со второй супругой бывший сотрудник администрации президента в 2017 году покинул страну
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Бывший чиновник уехал из страны в 2017 годуБывший чиновник уехал из страны в 2017 годуФото: Тимур ХАНОВ
Изменить размер текста:

Теща бывшего сотрудника администрации президента России, которого обвиняют в шпионаже в интересах США, последний раз общалась с зятем и дочерью менее года назад. Как удалось выяснить журналистам mk.ru, мать жены Олега Смоленкова работает стоматологом. Она взяла на себя заботы о больной матери беглого чиновника. Об этом ее попросил сам Смоленков. Ранее в СМИ появилась информация, что однокомнатная квартира матери подозреваемого в шпионаже перешла в собственность тещи мужчины.

Летом 2017 года, когда Смоленковы уехали из России. Теща однажды приезжала к ним в Черногорию. С тех поры они несколько раз созванивались. Последний разговор был менее года назад. Также известно, что бывший чиновник звонил своей матери. Тещу он предупредил, что семья задержится «в отпуске».

Нынешняя супруга Антонина – вторая жена Смоленкова. Первой супругой была преподаватель английского языка. После свадьбы молодые переехали в квартиру родителей невесты на улицу Новослободскую. После развода женщина тоже вышла повторно замуж и проживает во Франции.

Напомним, CNN сообщило, что Смоленкова несколько лет назад американские спецслужбы вывезли из страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Bloomberg: Трамп уволил Болтона из-за санкций против Ирана
Кирилл Вышинский: Украина всегда будет говорить по-русски
США продаст Польше 32 истребителя пятого поколения F-35
Кирилл Вышинский: Стыдно, когда страна играет в пиратов
Украина будет требовать у России компенсацию за транзит газа
Трамп проводит совещание в связи с гибелью пяти человек от курения вейпов
Facebook ужесточит контроль за постами о членовредительстве и суициде
Суд оправдал врача за проведение эвтаназии пациентке с деменцией
Следственный комитет сообщил об увеличении числа случаев пропажи детей
На церемонии в память о жертвах теракта 11 сентября Трамп пообещал продолжить борьбу с талибами
В Германии призвали «Газпром» двое снизить вдвое транспортировку газа по OPAL
Во Флориде мужчин ранил шесть человек ножом
Кирилл Вышинский: Зеленский хочет закончить войну Порошенко
«Не европейский проект»: будущий зампред Еврокомиссии выступила против «Северного потока - 2»
Нидерланды перевели Владимира Цемаха из статуса свидетеля в подозреваемого по делу MH17
Оппозиционер Квициния требует отменить итоги президентских выборов в Абхазии
На курорте в Болгарии утонул россиянин из-за «мертвого волнения» моря