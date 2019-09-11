2019-09-11T21:24:09+03:00
Политика

Bloomberg: Трамп уволил Болтона из-за санкций против Ирана

Бывший советник по Госбезопасности выступил против смягчения антииранских санкций
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Имя нового советника Трамп назовет на следующей неделеИмя нового советника Трамп назовет на следующей неделеФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Накануне объявления о снятии с должности советника президента США по Национальной безопасности Джон Болтон принимал участие в заседании по иранскому вопросу. Как сообщает Bloomberg, высказывания советника на том совещании и могли привести к его отставке. В конце сентября Трамп планировал провести встречу с президентом Ирана Хасаном Роухани. Чтобы способствовать скорейшим переговорам в администрации американского президента предложили смягчить антииранские санкции. Болтон выступил резко против. В тот же день глава Белого дома принял решение расстаться с советником.

- Он пришел ко мне поздно вечером , сел напротив меня, и я сказал: «Джон, если у тебя не получается договориться со столькими людьми, и многие из нас не согласны с твоей тактикой, включая меня, я хотел бы, чтобы ты подал в отставку». И он это сделал. Я надеюсь, что у него все будет хорошо, -объяснил свое решение Трамп.

Имя нового советника по Нацбезопасности он обещал назвать на следующей неделе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Место в очереди за новым iPhone продают за 400 тысяч рублей
Кирилл Вышинский: Украина всегда будет говорить по-русски
США продаст Польше 32 истребителя пятого поколения F-35
Кирилл Вышинский: Стыдно, когда страна играет в пиратов
Украина будет требовать у России компенсацию за транзит газа
Трамп проводит совещание в связи с гибелью пяти человек от курения вейпов
Сбежавший из России «агент ЦРУ» Смоленков был женат на своем преподавателе по английскому
Facebook ужесточит контроль за постами о членовредительстве и суициде
Суд оправдал врача за проведение эвтаназии пациентке с деменцией
Следственный комитет сообщил об увеличении числа случаев пропажи детей
На церемонии в память о жертвах теракта 11 сентября Трамп пообещал продолжить борьбу с талибами
В Германии призвали «Газпром» двое снизить вдвое транспортировку газа по OPAL
Во Флориде мужчин ранил шесть человек ножом
Кирилл Вышинский: Зеленский хочет закончить войну Порошенко
«Не европейский проект»: будущий зампред Еврокомиссии выступила против «Северного потока - 2»
Нидерланды перевели Владимира Цемаха из статуса свидетеля в подозреваемого по делу MH17
Оппозиционер Квициния требует отменить итоги президентских выборов в Абхазии
На курорте в Болгарии утонул россиянин из-за «мертвого волнения» моря