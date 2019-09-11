Bloomberg: Трамп уволил Болтона из-за санкций против Ирана

СЕГОДНЯ 21:22 2019-09-11T21:24:09+03:00

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Накануне объявления о снятии с должности советника президента США по Национальной безопасности Джон Болтон принимал участие в заседании по иранскому вопросу. Как сообщает Bloomberg, высказывания советника на том совещании и могли привести к его отставке. В конце сентября Трамп планировал провести встречу с президентом Ирана Хасаном Роухани. Чтобы способствовать скорейшим переговорам в администрации американского президента предложили смягчить антииранские санкции. Болтон выступил резко против. В тот же день глава Белого дома принял решение расстаться с советником.

- Он пришел ко мне поздно вечером , сел напротив меня, и я сказал: «Джон, если у тебя не получается договориться со столькими людьми, и многие из нас не согласны с твоей тактикой, включая меня, я хотел бы, чтобы ты подал в отставку». И он это сделал. Я надеюсь, что у него все будет хорошо, -объяснил свое решение Трамп.

Имя нового советника по Нацбезопасности он обещал назвать на следующей неделе.

ИСТОЧНИК KP.RU