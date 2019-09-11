2019-09-11T22:53:11+03:00
Политика

Трамп рассказал, почему уволил Болтона

В администрации президента США не сошлись во мнении с советником по Госбезопасности по позиции о Венесуэле и КНДР
Юлия САЛЬНИКОВА
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Трамп рассказал, что у него были хорошие отношения с БолтономТрамп рассказал, что у него были хорошие отношения с БолтономФото: REUTERS
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Дональд Трамп выступил с официальным объяснениями по поводу снятия с должности Джона Болтона. Советник президента США по Госбезопасности не нашел «общий язык» с представителями администрации Белого дома по ряду вопросов. В интервью журналистам Трамп объяснил, что Болтон «совершил крупные ошибки»:

- Когда он говорил о «ливийской модели» для Ким Чен Ына, это было неправильное заявление. Посмотрите, что случилось с Каддафи. Не нужно было делать такое заявление. Это лишь отбросило нас назад, - цитирует слова Трампа ТАСС.

Президент США не сошелся с Болтонов и в венесуэльском вопросе.

- Я думаю, что он занимал неприемлемую позицию, и полагаю, что я оказался прав, - добавил глава Белого дома. При этом он добавил, что у него были хорошие отношения с Болтоном.

Советника он попросил уйти 10 сентября, а имя нового объявит только на следующей неделе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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