2019-09-11T23:08:16+03:00
Общество

Россиянин вынужден был уехать из Германии из-за того, что его сына в школе затравили мигранты

В Германии Николай Эрней прожил три года
Юлия САЛЬНИКОВА
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В фотоальбоме «Нас больше нет» - рассказы о немцах, которые стали жертвами убийств и изнасилований, совершенных мигрантамиВ фотоальбоме «Нас больше нет» - рассказы о немцах, которые стали жертвами убийств и изнасилований, совершенных мигрантамиФото: Дарья АСЛАМОВА
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Россиянин рассказал о травле, с которой в немецкой школе столкнулся его сын. В 2016 году Николай Эрней переехал в ФРГ с семьей, получил гражданство, как поздний переселенец – его мать и бабушка были немками. Мужчина устроился на работу, однако в 2019 году вынужден был вернуться в Россию из-за проблем с беженцами у сына.

- В местной школе его избивали и душили, втыкали карандаш в горло, мы не могли его защитить. Потому что это делали беженцы, - рассказал Николай Эрней корреспондентам mk.ru.

Немцы, жаловался мужчина, боятся предъявлять претензии беженцам из-за обвинений в дискриминации приезжих. Поэтому наказание для них «несоразмерно преступлению». Сын Эрнея был единственным русским в классе. Свой «вклад» внесла и учитель истории. На уроке, посвященном Второй Мировой войне педагог заявила, что «плохие русские» убили много «хороших немцев». С тех пор русского мальчика стали называть в классе злым. Николай испугался, что однажды сын может вообще не вернуться из школы и принял решение уехать из Германии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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