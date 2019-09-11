На Пхукете утонул турист из России

11 Сент. 23:28 2019-09-11T23:33:34+03:00

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В среду, 11 сентября, стало известно о гибели россиянина, отдыхавшего в Таиланде. Турист из России утонул на Пхукете недалеко от местного пляжа, сообщает издание Phuket News.

По данным портала, 60-летнего мужчину унесло волной во время купания. Спасатели вытащили немолодого человека из воды на берег, однако он уже был без сознания. Когда на место происшествия прибыли медики, им оставалось только констатировать смерь туриста. Имя погибшего не называется.

Стоит отметись, что это не первая гибель россиянина на таиландском курортном острове. Ранее на Пхукете утонул 42-летний турист из России, который тоже пренебрег предупреждением об опасных волнах.

Как писал сайт kp.ru, 11 сентября на пляже в болгарском городе Поморие утонул еще один наш соотечественник, которого тоже унесло волнами далеко от берега. Погибшему было 72 года.

ИСТОЧНИК KP.RU