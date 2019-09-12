После отставки Болтона уволились трое его помощников

СЕГОДНЯ 00:32 2019-09-12T00:39:47+03:00

Все ушли с работы в администрации США по собственному желанию

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На следующий же день после отставки теперь уже бывшего советника президента США по вопросам национальной безопасности Джона Болтона уволились еще три сотрудника американской администрации – его помощники, передает агентство Reuters.

По его данным, вслед за своим шефом подали в отставку официальный представитель Совета нацбезопасности Белого дома Гарретт Марки, директор по коммуникациям президентского советника Сара Тинсли и Кристин Самуэлян, которая составляла для Болттона рабочий график.

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ИСТОЧНИК KP.RU