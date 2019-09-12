2019-09-12T02:04:03+03:00
В мире

День Каталонии в Барселоне отметили беспорядками

Участники митинга под девизом «Цель - независимость» сожгли флаг Испании
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Пока стражи порядка только призывают собравшихся разойтисьПока стражи порядка только призывают собравшихся разойтисьФото: REUTERS
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В среду, 11 сентября, в Барселоне отмечали Национальный день Каталонии, и сторонники отделения региона от Испании традиционно вышли на улицы города. По данным газеты El Periodico, в митинге под девизом «Цель – независимость» приняли участие около 600 тысяч человек.

Однако поначалу ирная акция обернулась беспорядками. Вечером примерно 300 радикально настроенных молодых людей собрались возле здания каталонского парламента, многие были нетрезвы. «Активисты» в капюшонах на головах повалили заграждения и принялись строить из них баррикады, развели костер.

Сторонники независимости Каталонии сожгли флаг Испании Фото: REUTERS

Сторонники независимости Каталонии сожгли флаг ИспанииФото: REUTERS

Пока одни скандировали лозунги, другие выкрикивали оскорбления в адрес полицейских, бросали в них дымовые шашки

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ИСТОЧНИК KP.RU

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