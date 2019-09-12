День Каталонии в Барселоне отметили беспорядками
В среду, 11 сентября, в Барселоне отмечали Национальный день Каталонии, и сторонники отделения региона от Испании традиционно вышли на улицы города. По данным газеты El Periodico, в митинге под девизом «Цель – независимость» приняли участие около 600 тысяч человек.
Однако поначалу ирная акция обернулась беспорядками. Вечером примерно 300 радикально настроенных молодых людей собрались возле здания каталонского парламента, многие были нетрезвы. «Активисты» в капюшонах на головах повалили заграждения и принялись строить из них баррикады, развели костер.
Сторонники независимости Каталонии сожгли флаг ИспанииФото: REUTERS
Пока одни скандировали лозунги, другие выкрикивали оскорбления в адрес полицейских, бросали в них дымовые шашки
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ИСТОЧНИК KP.RU
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