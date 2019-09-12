Миллиардер Гапонцев и власти США подписали мировое соглашение

СЕГОДНЯ 02:25 2019-09-12T02:41:43+03:00

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Российский предприниматель Валентин Гапонцев, имеющий также гражданство США, и американский Минфин урегулировали судебный спор, подписав мировое соглашение.

Дело в том, что в январе прошлого года ведомство внесло основателя и председателя совета директоров крупнейшей на мировом рынке волоконных лазеров компании IPG Photonics в санкционный список. А в декабре Гапонцев подал в американский суд иск против министерства финансов и его руководителя Стивена Мнучина. Бизнесмен утверждал, что в «список врагов США» его внесли необоснованно.

«Стороны подписали мировое соглашение, датированное 11 сентября 2019 года», - говорится в совместном ходатайстве.

В документе отмечается, что истец и ответчик просят суд остановить производство по их делу до 11 сентября 2022 года, а если до этого времени ни от одной из сторон не поступит каких-либо возражений, то дело предлагается полностью закрыть. Каждая из сторон обязуется оплатить все связанные с судебной тяжбой издержки, передает ТАСС.

СПРАВКА «КП»

Валентин Гапонцев – советский и российский физик, лауреат Государственной премии в области науки и технологий за 2010 год. Кандидат физико-математических наук, заведующий кафедрой фотоники МФТИ, генеральный директор компании «Научно-техническое объединение «ИРЭ-Полюс», а также основатель и председатель совета директоров американской компании IPG Photonics. Гражданство США получил в 2008 году, а в 2018-м Forbes оценивал его состояние в 3,14 миллиарда долларов.

ИСТОЧНИК KP.RU