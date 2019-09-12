ЦБ отозвал лицензию у иркутского "Гринкомбанка"

СЕГОДНЯ 07:11 2019-09-12T07:31:42+03:00

Кредитное учреждение неоднократно нарушало законы и находилось на грани банкротства

Изменить размер текста: A A

Центральный банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у иркутского "ГринКомБанка". Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

На сайте ЦБ уточняется, что причиной отзыва лицензии стало нахождение кредитного учреждения на грани банкротства, а также неоднократные нарушения законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов ЦБ.

"Существенную долю (более 55%) в активах "ГринКомБанка" составляло непрофильное имущество, в том числе низколиквидные объекты недвижимости, не используемые в основной деятельности", - сообщили в Центробанке.

Согласно данным регулятора, на балансе организации также учитывался кредитный портфель крайне низкого качества. Более 90% ссудной задолженности юридических и физических лиц было признано безнадежной.

Сайт kp.ru писал, что ранее в сентябре лицензии лишили также сызранский "Поволжский страховой альянс". В учреждении назначена временная администрация.

ИСТОЧНИК KP.RU