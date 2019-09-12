Бюро кредитных историй будут рассчитывать долговую нагрузку россиян

СЕГОДНЯ 07:17 2019-09-12T07:43:14+03:00

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Обязанность по расчету показателя долговой нагрузки заемщиков (ПДН) возложат на квалифицированные бюро кредитных историй (БКИ), которые, в свою очередь, будут передавать эту информацию банкам. Соответствующие поправки планируется внести в закон "О кредитных историях", сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Согласно данным газеты "Известия", проект будет рассмотрен в первом чтении уже в сентябре. Главной темой обсуждения станет предоставление бюро доступа к данным о доходах россиян. Информация находится в ведении Пенсионного фонда России и Федеральной налоговой службы.

По закону, она не может передаваться без согласия гражданина, однако кредиторы хотят, чтобы им предоставляли ПДН или данные для его расчета бесплатно и без разрешения заемщиков. Центробанк с таким предложением не согласен, поскольку оно приведет к нарушению прав граждан.

Сайт kp.ru писал, что в России в последнее время фиксируется рост должников-пенсионеров. Пожилые люди берут на себя кредиты внуков и легче поддаются рекламным трюкам.

ИСТОЧНИК KP.RU