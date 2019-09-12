2019-09-12T07:43:14+03:00
Экономика

Бюро кредитных историй будут рассчитывать долговую нагрузку россиян

Соответствующий законопроект рассмотрят в первом чтении в сентябре
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Кредиторы хотят получать ПДН бесплатно и без разрешения заемщиковКредиторы хотят получать ПДН бесплатно и без разрешения заемщиковФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

Обязанность по расчету показателя долговой нагрузки заемщиков (ПДН) возложат на квалифицированные бюро кредитных историй (БКИ), которые, в свою очередь, будут передавать эту информацию банкам. Соответствующие поправки планируется внести в закон "О кредитных историях", сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Согласно данным газеты "Известия", проект будет рассмотрен в первом чтении уже в сентябре. Главной темой обсуждения станет предоставление бюро доступа к данным о доходах россиян. Информация находится в ведении Пенсионного фонда России и Федеральной налоговой службы.

По закону, она не может передаваться без согласия гражданина, однако кредиторы хотят, чтобы им предоставляли ПДН или данные для его расчета бесплатно и без разрешения заемщиков. Центробанк с таким предложением не согласен, поскольку оно приведет к нарушению прав граждан.

Сайт kp.ru писал, что в России в последнее время фиксируется рост должников-пенсионеров. Пожилые люди берут на себя кредиты внуков и легче поддаются рекламным трюкам.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Суд разрешил властям США ограничить предоставление убежища мигрантам
ЦБ отозвал лицензию у иркутского "Гринкомбанка"
Умер премьер-министр королевства Тонга
CNBC: Разведка США считает, что «Буревестник» поступит на вооружение России раньше срока
Верховный суд России отменил арест экс-главы Сахалина Хорошавина
В США ограничат продажу вейпов с ароматом конфет, жвачки, фруктов и алкоголя
Суд в США признал задержанную в резиденции Трампа китаянку виновной в незаконном проникновении
Истребители Израиля нанесли удар по объектам ХАМАС в секторе Газа
Трамп согласился повременить с повышением пошлин на товары из Китая
В Киеве возмутились встречей Земана с русинами
Миллиардер Гапонцев и власти США подписали мировое соглашение
День Каталонии в Барселоне отметили беспорядками
Зеленский надеется на скорую встречу «нормандской четверки» в Париже
После отставки Болтона уволились трое его помощников
СМИ: Экс-ведущий «МузОбоза» Иван Демидов возглавит парк «Зарядье»
На Пхукете утонул турист из России
Россиянин вынужден был уехать из Германии из-за того, что его сына в школе затравили мигранты
Трамп рассказал, почему уволил Болтона
После выхода нового iPhone резко упали цены на старые модели
В МИД РФ считают, что аннексия Израилем западной части реки Иордан подорвет надежды на мир