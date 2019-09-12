Суд разрешил властям США ограничить предоставление убежища мигрантам

СЕГОДНЯ 07:56 2019-09-12T07:56:49+03:00

Вашингтон будет отказывать тем иностранцам, которые не пытались получить помощь у государств, находящихся на пути их следования в Америку

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Верховный суд США разрешил американским властям отказывать в предоставлении убежища тем мигрантам, которые даже не пытались обратиться за помощью третьих государств, находящихся на пути их следования в Штаты. Соответствующее решение было принято в среду, 11 сентября.

Согласно новым правилам, граждане Гондураса, Гватемалы и других стран региона не смогут получить убежище в США, пока не обратятся с аналогичным запросом к властям Мексики. Ограничения не распространяются на тех иностранцев, которые оказались в США против их воли.

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ИСТОЧНИК KP.RU