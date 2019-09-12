2019-09-12T09:14:21+03:00
Общество

Москалькова оценила идею перехода на четырехдневную рабочую неделю

Омбудсмен считает, что инициатива требует более подробного изучения
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments5
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна МоскальковаУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна МоскальковаФото: Александр ГЛУЗ
Изменить размер текста:

Для перехода на четырехдневную рабочую неделю в России необходимо провести специальные научные исследования на эту тему. Такое мнение уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова озвучила в четверг, 12 сентября, выступая во Владивостоке и отвечая на вопрос о возможных последствиях нововведения.

"Нужно провести мониторинги и исследования, но я не уверена, что без специальных исследований это может быть внедрено", - цитирует ТАСС омбудсмена.

Сайт kp.ru писал, что в начале августа в министерство труда России поступило предложение по сокращению рабочей недели, и даже премьер-министр страны Дмитрий Медведев высказался в пользу четырех трудовых дней.

В Госдуме же заявили, что такое решение негативно скажется на гражданах, которые получают сдельную зарплату. Врачи вовсе считают, что это приведет к увеличению числа россиян с ожирением.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Великобритании назвали самые опасные виды российского оружия
Нетаньяху считает, что Иран представляет опасность для будущего России
После гибели студента в метро Москвы возбуждено уголовное дело по статье "доведение до самоубийства"
Парламент Швейцарии одобрил введение отпуска для молодых отцов
Суд разрешил властям США ограничить предоставление убежища мигрантам
Бюро кредитных историй будут рассчитывать долговую нагрузку россиян
ЦБ отозвал лицензию у иркутского "Гринкомбанка"
Умер премьер-министр королевства Тонга
CNBC: Разведка США считает, что «Буревестник» поступит на вооружение России раньше срока
Верховный суд России отменил арест экс-главы Сахалина Хорошавина
В США ограничат продажу вейпов с ароматом конфет, жвачки, фруктов и алкоголя
Суд в США признал задержанную в резиденции Трампа китаянку виновной в незаконном проникновении
Истребители Израиля нанесли удар по объектам ХАМАС в секторе Газа
Трамп согласился повременить с повышением пошлин на товары из Китая
В Киеве возмутились встречей Земана с русинами
Миллиардер Гапонцев и власти США подписали мировое соглашение
День Каталонии в Барселоне отметили беспорядками
Зеленский надеется на скорую встречу «нормандской четверки» в Париже
После отставки Болтона уволились трое его помощников
СМИ: Экс-ведущий «МузОбоза» Иван Демидов возглавит парк «Зарядье»
На Пхукете утонул турист из России
Россиянин вынужден был уехать из Германии из-за того, что его сына в школе затравили мигранты
Трамп рассказал, почему уволил Болтона
После выхода нового iPhone резко упали цены на старые модели
В МИД РФ считают, что аннексия Израилем западной части реки Иордан подорвет надежды на мир