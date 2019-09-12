Москалькова оценила идею перехода на четырехдневную рабочую неделю

СЕГОДНЯ 08:27 2019-09-12T09:14:21+03:00

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Для перехода на четырехдневную рабочую неделю в России необходимо провести специальные научные исследования на эту тему. Такое мнение уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова озвучила в четверг, 12 сентября, выступая во Владивостоке и отвечая на вопрос о возможных последствиях нововведения.

"Нужно провести мониторинги и исследования, но я не уверена, что без специальных исследований это может быть внедрено", - цитирует ТАСС омбудсмена.

Сайт kp.ru писал, что в начале августа в министерство труда России поступило предложение по сокращению рабочей недели, и даже премьер-министр страны Дмитрий Медведев высказался в пользу четырех трудовых дней.

В Госдуме же заявили, что такое решение негативно скажется на гражданах, которые получают сдельную зарплату. Врачи вовсе считают, что это приведет к увеличению числа россиян с ожирением.

Как вам идея перейти на 4-х дневную рабочую неделю?.Опрос

ИСТОЧНИК KP.RU