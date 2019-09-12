СЕГОДНЯ 08:56 2019-09-12T09:24:10+03:00

Изменить размер текста: A A

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху считает, что Иран представляет опасность для будущего России. По мнению политика, создается лишь видимость укрепления отношений между Москвой и Тегераном, на деле же позиции этих двух стран далеко не всегда совпадают.

"Да, есть определенные вещи, по которым они, эти позиции, схожи, но не сказал бы, что полностью", - уточнил глава израильского правительства.

По словам Нетаньяху, он уже не раз указывал президенту РФ Владимиру Путину на то, что именно от радикального ислама исходит самая большая опасность для России, и сегодня он управляется двумя силами. Первая - суннитский радикальный ислам под руководством запрещенной в России террористической организации ИГИЛ. Вторая - шиитский радикальный ислам, якобы управляемый Ираном.

"В конечном итоге он [Тегеран] направит свою идеологию и оружие не только на Израиль и Запад, но и на Россию тоже, потому что он против нашей общей культуры и он хочет править миром", — цитирует РБК Нетаньяху.

Сайт kp.ru писал, что ранее премьер уже называл Иран главным врагом Израиля и обвинял его в попытках уничтожить еврейское государство.

ИСТОЧНИК KP.RU