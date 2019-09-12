В Великобритании назвали самые опасные виды российского оружия

СЕГОДНЯ 09:34 2019-09-12T09:34:11+03:00

Речь идет о ракетных комплексах, которые ограничили возможности Лондона к маневрам

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Наиболее опасными видами российского вооружения являются зенитно-ракетный комплекс С-400, береговой ракетный комплекс "Бастион-П" и оперативно-тактический комплекс "Искандер". Такого мнения придерживает помощник начальника штаба ВВС Великобритании по потенциалу и боеготовности Джулиан Болл.

Согласно его данным, созданные Россией зоны ограничения доступа и маневра ставят под сомнение саму способность Лондона оперативно реагировать на возможные угрозы.

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ИСТОЧНИК KP.RU