В Великобритании назвали самые опасные виды российского оружия
Речь идет о ракетных комплексах, которые ограничили возможности Лондона к маневрам
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Наиболее опасными видами российского вооружения являются зенитно-ракетный комплекс С-400, береговой ракетный комплекс "Бастион-П" и оперативно-тактический комплекс "Искандер". Такого мнения придерживает помощник начальника штаба ВВС Великобритании по потенциалу и боеготовности Джулиан Болл.
Согласно его данным, созданные Россией зоны ограничения доступа и маневра ставят под сомнение саму способность Лондона оперативно реагировать на возможные угрозы.
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ИСТОЧНИК KP.RU