Почти половина россиян на верит в пользу гомеопатии
При этом молодежь настроена более скептично, чем старшее поколение
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В пользу альтернативной медицины - гомеопатии - не верит почти половина россиян (45%). Лишь 20% граждан доверяют такому лечению, еще 35% не определились с позицией. Такие результаты показал опрос, проведенный исследовательским центром портала Superjob.ru.
Специалисты узнали мнение 1600 жителей 324 населенных пунктов со всех регионов России. Оказалось, что женщины (23%) немного больше, чем мужчины (17%), верят в пользу гомеопатии. Также разница наблюдается в позициях молодежи и старшего поколения, передает газета "Известия".
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ИСТОЧНИК KP.RU