В Минобороны направлены документы для принятия "Удава" на вооружение

СЕГОДНЯ 10:06 2019-09-12T10:31:06+03:00

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Новый российский пистолет "Удав", разработанный специалистами Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения, успешно прошел опытную войсковую эксплуатацию. "Ростех" уже направил в министерство обороны РФ документы для принятия комплекса на вооружение. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации.

В 2016 году 9-мм самозарядный пистолет СП прошел предварительные испытания, в декабре 2018-го - государственные, а в сентябре была успешна завершена пробная эксплуатация войсками.

Российский пистолет "Удав" прошел войсковые испытанияФото: Дмитрий ПОЛУХИН

"Пистолет показал устойчивую работу и высокие баллистические качества в различных условиях, в том числе и при экстремальных температурах от минус 50 градусов до 70 градусов жары, что делает его пригодным для применения всеми родами войск. Сегодня "Удав" полностью готов к серийному производству", − приводятся слова индустриального директора "Ростеха" Сергея Абрамова на сайте госкорпорации.

"КП" писала, что новый пистолет легко пробивает бронежилеты и даже машины НАТО. В его обойме 18 патронов, при этом он не тяжелее "Макарова". Также "Удав" может стрелять разными патронами, в том числе бронебойными.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/687428" frameborder="0"></iframe> Корреспондент «Комсомольской правды» опробовал новый пистолет «Удав».Александр БОЙКО

ИСТОЧНИК KP.RU