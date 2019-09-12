Наталья Касперская усомнилась в способности технологий сократить рабочую неделю

СЕГОДНЯ 10:37 2019-09-12T10:37:59+03:00

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Вопрос сокращения рабочей недели до четырех дней сейчас активно обсуждается на всех уровнях. Эксперты признают, что это реально, но перспектива отдаленного будущего. Вопрос решился в ближайшее десятилетие.

В правительстве делают ставку на развитие новых технологий, именно они должны автоматизировать и облегчить процесс труда для человека.

Президент группы компаний InfoWatch, предправления ассоциации «Отечественный софт» Наталья Касперская сомневается, что ставка на технологии сработает.

- Не вижу особой связи. Если люди не работают в какой-то день, то они не работают при любом уровне развития технологий. Возможно, для каких-то отраслей это верно, но, например, для разработки программного обеспечения не актуально, - комментирует специалист.

Есть сферы, на которые новые технологии не могут повлиять радикально. Все равно основная работа приходится именно на человека. Если в таких сферах будут заняты трудом не пять, а четыре дня, то объем выполненной работы будет меньше.

- Это свойственно не только для программирования, но и для продаж. Вряд ли менеджеры сохранят прежние показатели, общаясь с клиентами четыре дня вместо пяти, - цитирует «Известия» слова Натальи Касперской.

Ранее Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле пока не обсуждают идею четырехдневной рабочей недели. Но в курсе соответствующей инициативы.

Что касается простых россиян, то только 29% россиян с удовольствием поддержали бы сокращение рабочей недели до четырех дней. Еще 17% без разницы, сколько дней работать, а 6% не определились. А теперь самое удивительное: оставшиеся 48% - почти половина — трудиться меньше дней не хотят и против перехода на четырехдневку.

ИСТОЧНИК KP.RU