Месси отказался покидать «Барселону»

СЕГОДНЯ 10:48 2019-09-12T10:48:03+03:00

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Недавно стало известно, что Дэвид Бэкхем приглашал аргентинского форварда Лионеля Месси выступать за его клуб, "Интер Майами" в чемпионате США (МЛС). «Интер Майами» начнет выступать в МЛС в 2020 году, и в настоящий момент Бэкхем занимается набором команды, которая, предположительно, состоит в основном из уходящих звезд европейского футбола. Об этом сообщает The Sun.

Однако, капитан «Барселоны» Лионель Месси отказался уезжать в США. И не только потому что подписал пожизненный контракт с каталонским клубом, но еще и потому что считает «Барселону» своим домом. Даже не «вторым домом», как принято говорить об учебном заведении или работе, а просто «домом».

«Я не хочу уходить из «Барселоны». Это мой дом. Я хочу побеждать здесь», – цитирует аргентинского форварда испанская Marca.

Месси провел в «Барселоне» все свою футбольную карьеру и выиграл с «каталонцами» 34 трофея. Контракт Лионеля с «Барселоной» пожизненный, но аргентинец имеет право самостоятельно его расторгнуть в конце каждого сезона.

ИСТОЧНИК KP.RU