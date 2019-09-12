Хореограф Мигель рассказал, как его избили в метро
На звезду ТНТ набросились с кулаками из-за цвета его кожи
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Наставник шоу "Танцы" на ТНТ, хореограф Мигель признался, что его однажды избили в метро. Артист начал рассказал с того, что за всю свою жизнь получал множество травм.
Так, например, в детстве он сильно ударился коленом, упав с горки. На ноге образовался костный нарост, и врачи давали неблагоприятные прогнозы. Лишь недавно оказалось, что травма больше надуманная. Также Мигель ломал нос, получал сотрясение мозга, в этом перечислении и всплыла информация об избиении.
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ИСТОЧНИК KP.RU