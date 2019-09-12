Минтруд запустит новый сервис для контроля будущей пенсии

СЕГОДНЯ 10:56 2019-09-12T10:56:42+03:00

Россияне начнут следить за своим трудовым стажем с 45 лет Фото: Алексей БУЛАТОВ

Чиновники хотят, чтобы люди с 45 лет начинали самостоятельно следить за своим трудовым стажем

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С 2022 года Минтруд планирует запустить платформу, где люди смогут следить за своим трудовым стажем, который будет учитываться при выходе на пенсию.

Чиновники уверены, что привлекать граждан к этой процедуре нужно с 45 лет, так как зачастую человек выходит на пенсию и сталкивается с ошибками учета отработанных лет.

Нововведения предусмотрены в рамках суперсервиса «Пенсия онлайн», сейчас он в стадии разработки и будет запущен через несколько лет.

От трудового стажа и заработка, которые фонд учитывает на индивидуальном лицевом счете (ИЛС) каждого гражданина, зависит размер его будущей пенсии. Информацию в ПФР подают работодатели, подчеркнули в пресс-службе Минтруда.

В случае если человек увидит неточность, то он сможет своевременно оповестить ПФР, не дожидаясь момента оформления пенсии. Специалисты проверят информацию и внесут корректировки. При этом будущие пенсионеры будут обращаться исключительно онлайн, через портал госуслуг.

А вот если в ПФР запросят документы, тогда нужно будет принести бумаги в отделение лично.

Кстати, сведения о стаже и заработке на индивидуальном лицевом счете при желании можно проверить уже сейчас в личном кабинете на сайте ПФР. Правда, предложений совершить эту процедуру гражданам пока не поступает, пишет газета «Известия».

ИСТОЧНИК KP.RU