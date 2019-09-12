2019-09-12T11:12:35+03:00
Общество

Назван средний возраст жителя России

За последние десять лет этот показатель вырос на полтора года
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Средний возраст россиян вырос на 1,5 годаСредний возраст россиян вырос на 1,5 годаФото: Мария ЛЕНЦ
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За последние десять лет средний возраст россиян вырос почти на полтора года. Так, по данным Росстата, на 1 января 2018 года (последние данные) средний возраст жителя России составил 40,02 года, в то время как в 20098 году этот показатель составлял 38,8 лет.

Отметим, что в 2018 году разница между средним возрастом мужчин и женщин составила пять лет: 37,26 лет у мужчин против 42,41 года у женщин. При этом самым молодым регионом страны стала Чечня, где средний возраст у жителей республики составляет 28,68 года. Далее идут Тува (29,75), Ингушетия (31,55), Дагестан (32,97) и ЯНАО (33,92), пишет RT.

А вот самым возрастным регионов в России признана Тамбовская область, здесь средним возрастом у жителей считается показатель 43,4 года. Помимо этого в рейтинг регионов с более высоким показателем среднего возраста вошли Тульская область (43,31), Рязанская область (42,79), Пензенская область (42,62) и Москва (42,3).

При этом министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин рассказал, что в России в последние годы выросла доля занятых лиц старше трудоспособного возраста выросла. Так, за последние пять лет этот показатель увеличился с 8,5% до 9,6%, передает сайт телеканала «Звезда».

ИСТОЧНИК KP.RU

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